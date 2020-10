PS5 : épique et aventurier, le trailer de lancement est là

Après des mois de teasing mystérieux, la campagne marketing de Sony pour sa PlayStation 5 a sérieusement pris son envol. Les médias français l'ont déjà reçu - d'ailleurs, notre unboxing arrive incessamment sous peu ! - tandis que les spots TV et autres gestes promotionnels continuent de s'accentuer : en l'occurrence, Sony vient tout juste de publier le trailer de lancement de sa nouvelle machine... alors qu'elle ne sort que le 12 novembre prochain dans certaines régions du monde, et carrément le 19 dans nos contrées.Quoiqu'il en soit, la firme japonaise a employé les grands moyens : effets spéciaux à foison, une pluralité d'univers différents ou les fameux symboles PlayStation dissimulés dans le décor, la vidéo donne le ton, celui d'une console next-gen aux échos voyageurs. Bien entendu, ce sont surtout les jeux et leur qualité qui permettront l'évasion et, pour ça, on se donne donc rendez-vous d'ici quelques semaines pour plonger corps et âme dans le remake de Demon's Souls ou Spider-Man Miles Morales.