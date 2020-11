PS5 : au Japon, c'est déjà la rupture de stock, aucune console ne sera vendue en magasins

SI vous pensiez que se procurer la PS5 en France, le jour de son lancement, était compliqué, attendez de voir le reste du monde : Sony vient tout juste d'annoncer qu'au Japon, pays pourtant phare et fondateur de la firme, la console ne sera tout simplement pas vendue... en magasins. Du moins, dans un premier temps : toutes les machines en stock ont déjà été réservées et, pire encore, la firme n'a pas l'intention d'organiser un quelconque événement promotionnel. Un démarrage bien sobre pour la première fois de l'archipel, dû au coronavirus : " afin de garantir la sécurité des clients, des détaillants et du personnel", le géant nippon ne prévoit donc même pas de distribuer la machine en boutiques. C'est comme ça, c'est dit et c'est officiel.