PS5 : c'est déjà la console préférée des développeurs, la Xbox Series X derrière dans les sondages

Cette année sera décisive pour le jeu vidéo puisque la nouvelle génération de consoles débarquera en force : la guerre entre Sony et Microsoft reprendra de plus belle et, d'ailleurs, les hostilités sont déjà déclarées. Alors que l'on attend toujours que la firme japonaise dévoile sa prochaine machine, le géant américain, lui, s'est déjà attelée à la présentation de Xbox Series X... mais qu'en pensent véritablement les développeurs ? Quelle plateforme est d'ores et déjà en pole position selon ces acteurs primordiaux de l'industrie ?Ce sont les questions qui furent posées aux studios présents à la toute récente GDC 2020 - c'est-à-dire une ribambelle - et les réponses sont sans équivoque... Parmi les consoles de salon, la PS5 siège déjà en tête de liste ! La Nintendo Switch est juste derrière avec 37% des votes des développeurs, la Xbox n'arrivant qu'en quatrième position. Le PC, lui, intéresse carrément la moitié des entreprises, confirmant encore et toujours sa supériorité dans le milieu vidéoludique tandis que le mobile reste toujours un support de choix.Des statistiques intéressantes, révélant également la bonne position de Google Stadia (quasiment 20%), soit un score au-dessus de la Xbox One. Rendez-vous en fin d'année pour voir qui, cette fois-ci, frappera le cœur des joueurs.