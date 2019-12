PS5 : Bluepoint Games (Shadow of the Colossus) souhaiterait y sortir de nouveaux projets à l'avenir

Après avoir pondu quelques éditions HD de grosses licences et la magnifique refonte de Shadow of the Colossus, Bluepoint Games travaille sur un projet tenu secret à paraître sur PlayStation 5. Les rumeurs parlent d'un remaster de Demon's Soul et, pour cela, la firme continuerait de travailler étroitement avec Sony : d'ailleurs, les relations entre les deux entités semblent bonnes, très bonnes. Marco Thrush, président du studio, a d'ailleurs précisé ses envies lors d'un entretien avec SegmentNext :



"Nous sommes un studio indépendant. Le hardware sur lequel nous développons dépend des firmes avec lesquelles nous signons. Plusieurs studios Sony ont été de géniaux partenaires, comme Sony Japan récemment. Nous avons de très bonnes relations avec eux et nous serions heureux de continuer à travailler avec eux s'ils le souhaitent."



Si les résultats sont présents, il y a fort à parier que Sony réitère son partenariat avec Bluepoint Games : pour le moment, il s'agirait de savoir déjà ce que l'entreprise nous prépare.