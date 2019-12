PS4 : Sony vient d'annoncer une extension à fixer à l'arrière de la DualShock 4

Ça, c'est une surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Sony vient tout juste de dévoiler un accessoire inédit pour la DualShock 4, la fameuse manette de la PS4 : il s'agit d'une extension à greffer directement sous le pad et venant recouvrir l'arrière de l'objet, muni de deux boutons reprogrammables et d'un écran OLED. Carrément.Le but ? À l'instar d'items bien connus des amateurs d'eSport, ce plug-in sert essentiellement de raccourci pour les touches déjà existantes : les deux touches peuvent "se voir attribuer jusqu'à 16 actions différentes" et ainsi remplacer les cercle, croix, carré, R1, R2 et l'on en passe pour un maximum de fluidité.On notera que l'écran mentionné plus haut ne servira pas à rien puisqu'il servira de tableau de commande, permettant par exemple de sauvegarder et choisir jusqu'à trois profils, selon vos préférences. En plus de faire office d'indicateur, un passe-câble sera également intégré pour faire passer un casque 3,5 mm filaire.Toutefois, on espère que l'objet ne sera pas trop lourd et que, surtout, il ne puisera pas trop dans l'autonomie de la DualShock 4. La sortie est prévue pour fin janvier au prix de 29,99 euros. Tentés ?