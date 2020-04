PS4 : Sony se lâche sur les réductions, plein de jeux à moins de 20€

Le coronavirus et la période de confinement que l'épidémie impose ont au moins le mérite de pousser les acteurs de l'industrie vidéoludique à multiplier les offres, et donc de soulager le portefeuille des joueurs. Aujourd'hui, c'est au tour de Sony Interactive Entertainment d'annoncer des réductions massives sur le PlayStation Store. En effet, jusqu'à demain, les possesseurs de PS4 ont la possibilité de s'offrir tout un tas de jeux à 20€ grand max ; et il y en a pour tous les goûts.La liste complète se trouve à cette adresse , mais sachez qu'Assassin's Creed Origins, F1 2019, Far Cry 5, Tekken 7, Dead Cells, EA Sports UFC 3, Watch Dogs 2, DiRT Rally 2, Titanfall 2, The Evil Within 2, Project CARS, ou encore Call of Duty : Infinite Warfare y figurent. A noter que les promotions ne concernent pas uniquement les éditions standards, mais également les déclinaisons Deluxe ou encore GOTY. Bien.