PS4 : un programme pour sécuriser la console et le PSN, Sony prêt à payer grassement les hackers

PlayStation Bug Bounty. Comme on peut le deviner rien qu'en lisant l'intitulé, le but est de déceler le moindre dysfonctionnement ou faille susceptible de nuire à la sécurité sur PS4 et le PSN. D'après ce que l'on nous explique, l'opération est menée avec la collaboration de HackerOne, une plateforme habituée à solliciter les hackers en herbe pour aider les grandes entreprises à colmater les brèches.Naturellement, les utilisateurs sont rémunérés, et dans le cas présent, le constructeur japonais promet un chèque pouvant atteindre les 50 000$ pour chaque personne mettant le doigt sur une faille critique concernant la PS4. En jetant un oeil à la page dédiée , on remarque que Sony Interactive Entertainment a versé (à l'heure où nous écrivons ces lignes, bien évidemment) 173 900$, sachant que la rémunération moyenne se situe aux alentours de 400$, et que 449 bugs ont été rapportés en trois mois.Enfin, la firme nippone précise qu'avant de rendre son programme public, des recherches ont déjà été menées dans un cadre plus restreint. Bref, si ça vous souhaitez vous faire un peu d'argent de poche...