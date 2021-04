PS4 : presque 116 millions de consoles vendues, Sony plus que satisfait

À l'occasion de la dernière année fiscale qui s'est achevée le 31 mars dernier, Sony vient tout juste de livrer de nombreuses statistiques sur ses différentes consoles : on connait par exemple le nombre de ventes de PS5 - et c'est un record du constructeur japonais - mais aussi de la PS4, qui continue encore et toujours de progresser.juste derrière la Game Boy/Game Boy Color (188,6 millions de ventes). Notons que si la PlayStation 4 commence à être en perte de vitesse et qu'elle ne pourra donc pas dépasser la PlayStation 2,D'ailleurs, notons que le géant japonais a vendu cette dernière fiscale 338,9 millions de titres, dont 58,4 sont issus de PlayStation Studios.Si l'organisation semble imbattable sur la génération, c'est sans compter sur Nintendo et sa Switch redoutable, regroupant presque 80 millions de ventes depuis son arrivée en 2016 seulement. Si Big N compte bien sortir une version Pro de sa machine nomade, appuyée de nouvelles exclusivités toujours aussi solides, Sony pourrait bien, à terme, se faire dépasser. On verra bien.