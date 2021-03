PS VR 2 : Sony dévoile les manettes de son casque PS5, la technologie de DualSense intégrée

Les manettes embarqueront les fameux retours haptiques , ces vibrations ultra-précises et localisées à plusieurs degrés de puissance qui ont déjà fait sensation sur la DualSense

Une détection digitale haute-sensibilité sera implémentée , permettant des mouvements précis des doigts immédiatement reconnus par le pad

Les boutons seront mieux intégrés : la manette de gauche comportera un stick analogique, les boutons Triangle et Carré, une touche "grip", la gâchette L2 et la touche Create ; la manette contiendra l'autre stick analogique, les touches Croix et Cercle, une touche "grip" R1, la gâchette R2 et la touche Options. Sony précise que les touches "grip" pourront, par exemple, être utilisées pour ramasser des objets dans les jeux.













En attendant de voir à quoi ressemblera le casque lui-même, le géant nippon précise que des prototypes seront bientôt mis en essai au sein de la communauté, sans donner plus de précision. Quoiqu'il en soit, Sony semble vouloir rattraper son retard technologie au sein de l'industrie : bien qu'il soit le casque le plus vendu avec plus de cinq millions de ventes, le premier PS VR, de 2016, accuse aujourd'hui d'une formule un poil vieillissante malgré les jeux constants proposés. Une cure de jouvence est nécessaire, Sony le sait bien et la prépare très sérieusement dans ses coulisses : on devrait voir tout cela très prochainement.

Il y a quelques semaines, Sony confirmait l'existence du PlayStation VR 2. "Enfin" diront certains, et ceux-ci devraient se réjouir puisque le constructeur vient tout juste de passer à la vitesse supérieure : les manettes viennent d'être dévoilées en photos depuis le PlayStation Blog, ce dernier livrant même quelques détails techniques.Ainsi, on abandonnera enfin les PlayStation Move (mis sur le marché en 2010 tout de même) pour un tout nouvel accessoire, à l'image de ce qui se fait chez la concurrence : une poignée pour chaque main, sans fil, au design sphérique et à l'ergonomie affinée, pensée pour le confort. Plus intéressant encore, Sony met en lumière plusieurs détails techniques majeurs :