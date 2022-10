PlayStation Store : 50€ offert pour l'achat du casque INZONE H9

Annoncé en juin 2022, il y a quelques mois à peine donc, le casque gaming Sony INZONE H9 profite actuellement d'une jolie promotion. En effet, Sony vient d'annoncer que du 7 octobre au 13 novembre 2022, 50€ sont offerts sur le PlayStation Store pour tout achat du casque en question et 30€ pour le modèle INZONE H7. On rappelle que cette nouvelle gamme de casques gaming a été lancée en même temps que les moniteurs INZONE, qui vise à installer la marque Sony dans le coeur des joueurs PC. Encore une fois, avec le marché chinois qui est en pleine expansion, il est nécessaire pour le constructeur japonais d'être présent sur ce marché. Pour plus de détails sur les casques de la catégorie INZONE, en voici les caractéristiques :





INZONE H9 : casque de jeu sans fil à réduction de bruit : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables, la réduction du bruit et le mode Bruit ambiant. 32 heures de durée de vie de batterie9 et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.



INZONE H7 : casque de jeu sans fil : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables. 40 heures de durée de vie de batterie9 et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.



INZONE H3 : casque de jeu filaire : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables.