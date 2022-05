PlayStation : Sony compterait adapter trois grosses licences sur Amazon et Netflix, Gof of War dans le lot

Sony IR - 3 positives in the presentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) and Gran Turismo in TV development 2) 2 live service games coming in FY3/23 are not Destiny and 3) PC gaming revenues will surge 3.8x in FY3/23 (which I think relates to live service games) #sony — David Gibson (@gibbogame) 26 mai 2022

Sony Turning PlayStation’s ‘Gran Turismo’ Into Movie; Neill Blomkamp Eyed To Direct https://t.co/CyNkwt3yqS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 26 mai 2022

Sony Interactive Entertainment n'a pas encore officialisé la chose, mais l'analyste financier David Gibson est formel : Horizon, God of War et Gran Turismo vont chacun faire l'objet d'une série télévisée. C'est le patron Jim Ryan qui aurait annoncé la nouvelle lors d'une session de questions-réponses dans le cadre du récent Business Segment Briefings 2022 de Sony Corporation, et certains accords auraient même déjà été conclus. Ainsi, Horizon débarquerait sur Netflix tandis qu'Amazon Prime Vidéo récupérerait God of War.Justement, concernant les aventures de Kratos, ces révélations font écho à la rumeur lancée par Deadline en mars dernier . En effet, nos confrères avaient dévoilé l'existence de pourparlers entre PlayStation Productions et la plateforme de Jeff Bezos, et affirmé que les producteurs Mark Fergus et Hawk Ostby discutaient déjà avec le showrunner de La Roue du Temps, Rafe Judkins.Toujours selon Deadline , Gran Turismo, la célèbre simulation automobile de Polyphony Digital, ne devrait pas avoir droit à une série TV mais plutôt à une adaptation cinématographique, avec Neill Blomkamp (Elysium, District 9) à la réalisation. Le scénario serait enfermé à double tour dans un coffre-fort et le projet qu'à ses débuts. Après les quelque 400 millions de dollars de recettes avec le film Uncharted, PlayStation Productions espère naturellement faire aussi bien en portant Gran Turismo sur le grand écran.En attendant, n'oublions pas que The Last of Us (HBO) va lui aussi se décliner en série télévisée, tout comme Twisted Metal (Peacock). Ghost of Tsushima, lui, tentera de s'imposer dans les salles obscures.