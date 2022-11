PlayStation Plus : voici les jeux gratuits de Décembre 2022, il y a du Mass Effect dans le tas

Red Beard Games, il fait donc ses débuts via le PlayStation Plus, meilleure plateforme de lancement, soyons honnêtes.



A noter que l

La fin du mois approche et sans surprise, Sony Interactive Entertainment a révélé la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés du PlayStation Plus. Trois jeux sont ainsi proposés à la formule "Essential" du service, avec pour commencer Mass Effect Legendary Edition, la compilation HD sorti en Mai 2021 et qui avait permis de retrouver les vieux épisodes de Mass Effect dans un nouvel écrin. Les joueurs qui préfèrent l'originalité peuvent se tourner vers Biomutant, lui aussi sorti à la quasi même date et qui permet de découvrir un Action-RPG où l'on incarne un rongeur génétiquement modifié. Le jeu avait été une petite surprise à l'époque, même si finalement, le résultat n'était pas aussi probant qu'on l'imaginait. Quant au troisième et dernier jeu, il s'agit de Divine Knockout : Founder’s Edition, un jeu qui mélange plateforme et combat et qui vient tout juste d'être annoncé. Développé pares jeux du mois de décembre pourront être ajoutés dans votre bibliothèque à partir du 6 décembre jusqu’au 2 janvier, tandis que les jeux du mois de novembre sont encore disponibles jusqu’au 5 décembre.