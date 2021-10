PlayStation Plus : voici les jeux gratuits d'Octobre 2021, Mortal Kombat X est dedans

Après avoir fait l'objet de fuites quelques jours plus tôt, les jeux offerts dans le programme PlayStation Plus se dévoilent officiellement. Que ce soit sur YouTube avec le trailer ou sur le PlayStation Blog à travers les détails écrits, on sait enfin que ce mois-ci, on va pouvoir s'amuser avec trois jeux comme d'habitude. Forcément, tous les regards se tournent du côté de Mortal Kombat X, un épisode sorti en 2015 mais qui reste une valeur sûre du versus fighting. Celles et ceux qui préfèrent le sport aux coups ultra violents peuvent jeter leur dévolu du côté de PGA Tour 2K21 qui a d'ailleurs cartonné dans les charts. Enfin, il reste Hell Let Loose, un FPS qui se déroule dans la Seconde Guerre Mondiale. Il y en a pour tous les goûts. Ces trois jeux seront disponibles sur le PlayStation Plus entre le 5 octobre et le 1er novembre 2021, et resteront accessibles tant que les joueurs resteront abonnés au service de Sony Interactive Entertainment.