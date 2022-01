PlayStation Now : voici les jeux de Février 2022, il y a du GTA Vice City Remastered

usine. Il faut la gérer, s'occupe des ouvriers, acheter des machines et mettre au point des lignes de production efficaces dans le temps imparti et en répondant aux exigences des clients.



Les joueurs qui apprécient les jeux de stratégie pourront se tourner vers "

durant la Seconde Guerre Mondiale. On doit gérer un petit groupe de résistants à Berlin en 1933, qui va devoir contrecarrer les plans des Nazis en peignant des messages sur les murs, en jouant les saboteurs, en cherchant des informations et en recrutant d’autres membres. En gros, il faut opérer dans l'ombre. Reste alors "

Après le PlayStation Plus, place au PlayStation Now qui nous révèle la liste des jeux qui seront disponibles en streaming pour le mois de février 2022. Le mois dernier , c'est Mortal Kombat 11 et Final Fantasy XII qui ont attiré les foules et ce mois-ci, il est évident que tous les regards vont se tourner du côté de GTA : Vice City The Definitive Edition, malgré le lancement chaotique que la trilogie a connu il y a quelques semaines. D'autres titres seront présents pour assurer le mois, mais ils sont nettement moins percutants que ceux du mois de janvier pour sûr. Il y a "Little Big Workshop", une sorte de Sims-like avec un rendu visuel mignon qui prend place dans uneThrough the Darkest of Times" qui se dérouleDeath Squared", un puzzle game où l'on dirige des robots qui doivent avancer dans des niveaux en se fiant à des objectifs codés par leur couleur. Si jamais l'un de ces jeux vous intéressent, il vous suffit d'adhérer au programme PlayStation Now.