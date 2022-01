PlayStation Now : les jeux de Janvier 2022 révélés, Mortal Kombat 11 est dans le lot

Quelques jours après nous avoir révélé la liste des jeux offerts dans le programme PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment nous propose de découvrir les titres qui débarquent dans le PlayStation Now pour le mois de Janvier 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix va être à la fois éclectique et qualitatif. Preuve en est avec l'arrivée de Mortal Kombat 11 qui va réjouir les amateurs de jeux de baston, Final Fantasy XII : The Zodiac Age, pas forcément l'épisode le plus apprécié de la saga, mais celui qui a fait partie de ceux qui ont chamboulé la formule, Unturned, au look proche d'un Minecraft mais qui est un FPS déluré, Super Time Force Ultra, un jeu de plateforme pixel-art complètement délirant et dans lequel il est même possible d'incarner Shuhei Yoshida, l'ancien big boss de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, et enfin Kerbal Space Program: Enhanced Edition. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous ces jeux seront disponibles dès le 4 janvier pour les abonnés du PlayStation Now.





Voici le listing complet des ajouts :

- Mortal Kombat 11

- Final Fantasy XII : The Zodiac Age

- Kerbal Space Program Enhanced Edition

- Fury Unleashed

- Unturned

- Super Time Force Ultra