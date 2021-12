PlayStation Now : les jeux de Décembre 2021 dévoilés, il y a du GTA The Trilogy dedans

Alors que la rumeur du projet Spartacus circule depuis quelques jours autour de la fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now, Sony Interactive Entertainment dévoile la liste des jeux qui sont disponibles pour le mois de décembre pour son service de streaming. Pas de AAA ou de jeux majeurs PlayStation Studios à se mettre sous la dent ce mois-ci, mais un certain GTA The Trilogy accessible quelques semaines après son lancement officiel, et oui compliqué, tout le monde le sait. Toujours pour rester dans les remasters, les amateurs de J-RPG pourront redécouvrir Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, tandis que les fans de Keanu Reeves auront John Wick Hex de disponible, un jeu d'action et de stratégie assez intéressant. Reste alors Spitlings, qui est un jeu d'arcade qui se joue essentiellement à plusieurs pour des soirées endiablées et de fous-rires garantis.

Voici le listing complet :

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition

John Wick Hex

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Spitlings