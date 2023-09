PlayStation : Jim Ryan le PDG démissionne, et tout le monde semble s'en réjouir

C'est la breaking news de la nuit de ce mercredi 27 au jeudi 28 septembre, à savoir l'annonce soudaine et inattendue de la démission de Jim Ryan au poste de PDG de Sony Interactive Entertainment. S'il occupait ce rôle depuis quatre ans, ce dernier était un membre de la famille Sony depuis plus de 30 ans, son entrée au sein de l'entreprise japonaise datant de 1994. Si l'annonce peut paraître brutale, c'est bien parce que Jason Schreier a décidé de faire fuiter l'information sur son compte Twitter (désolé, on refuse d'appeler la plateforme X). Une rumeur officialisée une heure après par Sony Interactive Entertainment à travers la voie d'un communiqué. Jim Ryan met en cause l’équilibre entre sa vie de famille et son travail, qui l'oblige à voyager régulièrement entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne :

Après 30 ans, j'ai pris la décision de prendre ma retraite de SIE en mars 2024. J'ai savouré l'opportunité d'avoir un travail que j'aime dans une entreprise très spéciale, travaillant avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais j’ai de plus en plus de mal à concilier vivre en Europe et travailler en Amérique du Nord. Je repartirai après avoir eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde ; PlayStation fera toujours partie de ma vie et je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir de SIE. Je tiens à remercier Yoshida-san de m'avoir accordé autant de confiance et d'être un leader incroyablement sensible et solidaire.



C'est donc à la fin du mois de mars 2024 que Jim Ryan quittera ses fonctions, juste après la fin de l'année fiscale. C'est Hiroki Totoki qui lui succèdera, mais de manière temporaire jusqu’à ce qu’un remplaçant officiel soit désigné. D'ailleurs, pour que la passation se fasse en douceur, Hiroki Totoki commencera son travail dès le mois d’octobre, le temps de trouver un véritable remplaçant. C'est cette situation extraordinaire, et clairement précipitée qui nous pousse à croire que la "démission" de Jim Ryan laisse sous-entendre une situation de crise au sein de Sony. Lorsque des grands groupes décident de changer de PDG, le remplaçant est généralement connu plusieurs mois à l'avance et l'annonce se fait de façon seraine et maîtrisée, et non pas catastrophée comme c'est le cas ici. C'est d'autant plus suspect que cette annonce intervient un peu plus de 24 heures après l'annonce du piratage de documents internes par un groupe de hackers qui ont menacé de révéler des éléments importants.







Au-delà d'une éventuelle polémique qui pourrait entourer Jim Ryan, il est aussi de bon ton de rappeler que ce dernier n'était pas le PDG le plus apprécié par la communauté PlayStation. Souvent pointé du doigt pour des décisions peu honorables comme la hausse des prix de la PS5, des jeux, mais aussi des services, il est aussi désigné comme étant un très mauvais communicant, véhiculant une image peu enjouée de la marque PlayStation, comme ces nombreuses prises de parole maladroites autour du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. On l'accuse aussi d'avoir menti sur la transition de la génération PS4 et PS5 et d'être l'exact contraire d'un Phil Spencer chez Xbox, qui essaie d'être le plus proche des joueurs, même le leak de certains de ses mails nous ont confirmé le contraire. Beaucoup se posent la question de savoir si son départ permettra à PlayStation de changer de philosophie et d'arrêter de copier la stratégie d'Apple en matière d'image et de communication.





Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Jim Ryan pour ses réalisations et contributions exceptionnelles au cours de ses 30 années de carrière chez Sony, y compris le grand succès du lancement de la PlayStation 5. L'activité PlayStation gérée par SIE est une partie essentielle de l'activité du groupe Sony. l'ensemble du portefeuille d'activités. Je travaillerai en étroite collaboration avec Jim et l'équipe de direction pour assurer notre succès continu et notre croissance future. J’ai également hâte de créer l’avenir passionnant de PlayStation et de l’industrie du jeu avec l’ensemble de SIE et de ses partenaires commerciaux.

Dans tous les cas, chez Sony, on se félicite d'avoir eu un Jim Ryan à la tête de PlayStation, puisqu'il faut tout de même rappeler que l'entreprise japonaise n'a jamais autant gagné d'argent que depuis sa présidence. L'image est certes écornée et on est clairement passé de l'ère "For the Player" à "For the Payers", mais les résultats financiers sont au beau fixe. Voici d'ailleurs les mots que Hiroki Totoki a pu avoir à l'égard de Jim Ryan.Reste à savoir comment les choses vont évoluer dans les prochains mois, et si le piratage va avoir un impact réel sur cette démission soudaine et inattendue.