Overwatch 2 : vraie suite ou simple mise à jour ? On y a joué, nos impressions

Qualifiée de bêta fermée par Blizzard, cette première bêta technique d'Overwatch 2 est tout de même accessible à certains joueurs chanceux, qui auront rempli à la fois le formulaire de participation disponible sur le site du jeu et les conditions permettant d'être sélectionnés (entre autres posséder Overwatch, et remplir des critères de région et de configuration connus seulement de Blizzard). Pas de panique si vous avez la flemme de postuler, ne rentrez pas dans les critères ou êtes toujours en attente de l'e-mail d'invitation : nous sommes là pour vous en dire plus !

Avant tout, il convient de préciser que cette bêta est exclusivement orientée vers le PvP et ne représente donc qu'une petite partie des nouveautés à venir dans Overwatch 2, dont on espère au passage qu'il réussira à s'éloigner suffisamment de son prédécesseur. Rappelons qu'une certaine continuité, et même une continuité certaine, sera de mise dans tous les cas, puisque ce second épisode reprend à son compte les modes, cartes et personnages du premier volet. Certains héros bénéficieront tout de de même d'une véritable refonte, comme nous avons d'ailleurs pu le constater avec Orisa et Doomfist. La première dispose de toutes nouvelles attaques, tandis que le second endosse désormais le rôle de tank et voit ses points de vie quasiment doubler. Ces changements, et les autres à venir, viendront à coup sûr bouleverser les habitudes de certains joueurs. Mais rien ne vaut l'arrivée d'un nouveau héros bien sûr ! Cette bêta nous a donc donné l'occasion de prendre en main un personnage inédit, qui vient s'ajouter aux trente-deux déjà disponibles. La petite nouvelle s'appelle Sojourn (Vivian Chase de son vrai nom), nous vient du Canada, et se spécialise dans les dégâts. Elle dispose pour cela d'un canon électrique capable de générer de l'énergie à chaque impact. Le tir secondaire consomme alors cette énergie pour une puissance décuplée. Sa capacité ultime charge automatiquement l'arme et permet aux tirs de traverser les ennemis. Sa compétence de déplacement prend la forme d'une longue glissade qui peut être interrompue pour effectuer un saut vertical. Et son "tir disruptif" permet d'immobiliser temporairement les adversaires. Nous avons donc affaire à un personnage qui, à défaut d'être révolutionnaire, se montre à la fois puissant, mobile et tactique. Et ces caractéristiques sont particulièrement bienvenues dans la nouvelle configuration PvP, qui délaisse les équipes de six joueurs et privilégie désormais les parties à cinq contre cinq.





DES NOUVEAUTÉS TOUTES BIENVENUES





Si ce changement peut sembler anodin de prime abord, il suffit en réalité de quelques parties pour prendre conscience de son importance. Avec des équipes désormais constituées de deux DPS, deux Soutiens et un seul Tank, le gameplay s'avère bien plus dynamique qu'auparavant. Les éliminations sont plus rapides, tandis que les héros soigneurs et faiseurs de dégâts ont plus d'espace pour s'exprimer. Et en théorie, du simple fait de la réduction du nombre de joueurs, l'action devrait s'avérer un peu plus lisible qu'auparavant, même si cela ne nous a pas vraiment sauté aux yeux dans les faits. L'arrivée d'un système de ping constitue une autre nouveauté plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Un simple appui sur la mollette de la souris (la bêta n'est pour l'instant disponible que sur PC) donne accès à une roue constituée de huit ordres différents (ennemi, j'y vais, j'attaque, repli, à l'aide, compte à rebours, je défends, je surveille cet endroit). Fort utile pour le beau jeu, ce ping a également le bon goût d'être contextuel puisqu'un simple clic sur un ennemi suffit à le désigner directement à nos partenaires.





