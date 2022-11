Overwatch 2 : Ramattra, le nouveau perso, est un tank capable de se transformer

Le lancement un peu chaotique est oublié pour Overwatch 2, qui a bien l'intention de ne pas céder à la panique ni à la pression, et maintenir le cap pour que la communauté reste active. Alors que la Saison 2 est sur le point d'arriver, Blizzard Entertainment dévoile le nouveau personnage jouable, un mois après l'arrivée de Kiriko. Cette fois-ci, il s'agit d'un combattant complètement à l'opposé de cette dernière, répondant au nom de Ramattra. Dans son origin story, on comprend qu'il s'agit d'un robot qui a été créé pour combattre, mais il va prendre conscience de son existence et mener son "peuple" vers la paix et l'harmonie. Mais partager sa vie avec les Humains sera un échec, ce qui va le pousser à détester l'Humanité et mener son propre combat.Sur le terrain, Ramattra se trimballe avec un sceptre capable de tirer des projectiles, et il peut aussi créer des boucliers défensifs. Son autre avantage, c'est qu'il est capable de changer de forme selon certaines conditions. Sous sa forme Omniaque (la forme normale), Ramattra peut invoquer une sorte de vortex qui agit comme une zone anti-gravité qui force les ennemis à rester au sol. Lorsque Ramattra se métamorphose en Nemesis, sa forme la plus puissante, non seulement il fait apparaître une autre paire de bras massifs, mais en plus, il est capable d'absorber les attaques des ennemis en minimisant les dégâts. Il va alors faire usage de ses poings tanks pour toucher les ennemis, même lorsqu'ils se trouvent derrière un bouclier. Autant vous dire qu'il s'agit d'un personnage assez spécial, qui sera d'ailleurs disponible dès le 6 décembre prochain, avec l'arrivée de la Saison 2.