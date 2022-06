Overwatch 2 sera finalement un free-to-play, il sort très bientôt !

On en sait un peu plus sur la destinée de Overwatch 2, qui s'est offerte une petite présentation durant le Xbox Showcase et un nouveau trailer dans lequel l'ensemble des personnages au lancement du jeu ont été présentés. Entre cinématiques, portraits des héros et phases de gameplay, il y a de quoi se hyper autour de cette suite très attendue par sa communauté, même si elle se révèle être en berne. Mais la surprise de cette conférence chez Xbox, c'est l'annonce du modèle free-to-play que le jeu va adopter. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on voit la direction que le premier épisode a pris ces derniers mois, sachant que la concurrence est assez féroce. Quoiqu'il en soit, Overwatch arrivera en Early Access le 4 octobre prochain, et sera disponible sur PC, Xbox Series, Xbox One, mais aussi PS5 et PS4, il n'y aura pas d'exclusivité et donc pas de jaloux.