Overwatch 2 : malgré un lancement compliqué, c'est un vrai succès, voici les chiffres

Sorti il y a une quinzaine de jours, Overwatch 2 a connu des débuts difficiles, la faute à des problèmes techniques liés aux serveurs, empêchant les joueurs de se connecter. L'équilibre de certains personnages a également été pointé du doigt et les mises à jour sont toujours attendues du côté des joueurs qui n'ont pas boudé le jeu pour autant. Dans un communiqué adressé à la presse, Blizzard Entertainment fait savoir que Overwatch 2 a déjà rassemblé plus de 25 millions de joueurs, en comptabilisant l'ensemble des plateformes sur lesquelles il est sorti. Après une chute assez vertigineuse ces dernières années pour le premier Overwatch, cette suite a retrouvé son statut de phénomène mondial, répartis à travers la région Europe et Moyen-Orient/Afrique, l’Asie et les Amériques, puisque ses utilisateurs et utilisatrices quotidiens ont atteint un pic près de trois fois supérieur à celui du premier Overwatch.

"Le lancement d’Overwatch 2 est un moment très important pour Blizzard. C’est un véritable plaisir d’accueillir de nouveaux joueurs et joueuses du monde entier dans l’univers haut en couleur d’Overwatch, tout en retrouvant notre communauté", a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, avant d'ajouter : "Et ce n’est que le début : il y a tant de possibilités, tant de choses à explorer dans le monde d’Overwatch, et nous avons hâte que vous puissiez découvrir tout ce que notre équipe prépare pour le jeu."





L'objectif pour Blizzard Entertainment est en effet de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec le premier Overwatch, afin de capitaliser sur l'effervescence de la communauté, très volage bien évidemment. L'éditeur a déjà promis des mises à jour saisonnières régulières, qui comprendront souvent de nouveaux personnages, cartes, modes de jeu et objets cosmétiques.