Overwatch 2 : le jeu arrive dans quelques jours, voici le trailer de lancement en VF

Après des années à se montrer un peu partout dans le monde, Overwatch 2 est enfin prêt à débarquer dans tous les foyers susceptibles d'adhérer à son nouveau concept, celui d'être un free-to-play accessible pour tous. Avec la transformation du premier épisode au fil des années et la concurrence qui se montre de plus en plus féroce, difficile pour Blizzard Entertainment de rester dans la course avec un modèle économique pas très up-to-date. Histoire de titiller notre curiosité une dernière fois avant le 4 octobre, les développeurs nous proposent de nous attarder sur le trailer de lancement, doublé en français, et qui permet d'avoir un aperçu de la personnalité de certains personnages. Niveau contenu, il est annoncé que 22 maps seront disponibles au lancement, des cartes qui nous feront d'ailleurs voyager aux quatre coins du monde. La rédaction de Jeuxactu vous proposera un test dès que possible.