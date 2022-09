Overwatch 2 : la Japonaise Kiriko officialisée pendant le Tokyo Game Show 2022

Blizzard Entertainment avait lui aussi des choses à révéler pour le Tokyo Game Show 2022, et l'éditeur américain a choisi tout naturellement de révéler Kiriko, l'une de ses nouvelles héroïnes à venir prochainement, et dont les origines japonaises font évidemment au salon tokyoïte. Alors certes, les leaks des jours précédents avaient un peu éventé la surprise, mais c'est désormais officiel, Hanzo et Genji vont avoir de la concurrence en matière de déplacements ninjas. Car en plus de pouvoir soigner ses coéquipiers, Kiriko peut également grimper sur les murs et possède une agilité qu'elle peut décupler en améliorant sa vitesse de déplacement, grâce à l'invocation de l'esprit de iKitsune, ce renard bien connu du folklore japonais. Enfin, Kiriko lance shuriken et kunai pour mieux atteindre ses adversaires, mais elle reste toutefois un personnage de renfort.