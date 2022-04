Overwatch 2 : le personnage de Sojourn dévoilé, un trailer et du gameplay même

Dévoilé en 2019, puis resté assez mystérieux depuis, Overwatch 2 semble enfin prêt à se dévoiler en grandes pompes. Il faut dire que la bêta fermée s'apprête à être déployée, en même temps que la BlizzCon qui est de retour cette année, pour le plus grand plaisir de ses joueurs les plus fidèles. Si les développeurs avaient déjà donné quelques nouvelles sur l'état du jeu l'année dernière et il y a tout juste un mois, on a le droit aujourd'huo à un focus sur le personnage de Sojourn, à travers une origin story et même du gameplay fournie par la Chine. On apprend du coup de Sojourn est canadienne, fait partie du même corps militaire que Soldat 76, mais qu'elle travaille en solo désormais. Avec son look bad-ass et ses implants cybernétiques, on constate surtout qu'elle dispose de 2 modes de tir avec son gros fusil d'assaut, qui est capable de tirer un puissant rayon qui peut traverser plusieurs en un coup et faire des dégâts considérables. Elle peut aussi créer un champ magnétique dans lequel toute action est ralentie, ce qui lui donne le temps de tuer un maximum d'adversaires. Autre détail intéressant, elle dispose de propulseurs dans ses jambes, ce qui lui permet de réaliser des sauts monstrueux. Aucune date de sortie n'est mentionnée par Blizzard Entertainment, mais avec la bêta, on devrait le savoir très prochainement.