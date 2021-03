Outriders : le poids du jeu révélé sur les consoles PlayStation et Xbox, un beau bébé

Outiders (PS5) : 46.16GB

Outriders (PS4) : 67.15GB

Outriders (Xbox Series X) : 47.82GB

Outriders (Xbox One) : 60.87GB

Annoncé il y a deux ans maintenant, Outriders s'apprête enfin à débarquer sur PC et consoles de salon d'ici le 1er avril. Un jour important pour Square-Enix qui mise ici beaucoup sur cette toute nouvelle franchise développée par PeopleCanFly, gros studio polonais connu pour avoir déjà conçu Bulletstorm et Gears of War Judgment. Un TPS coopératif particulièrement bourrin se déroulant sur la planète Enoch : il y a peu, l'éditeur livrait d'ailleurs une démo aux résultats plutôt encourageants , laissant penser que le succès commercial pourrait bien être au rendez-vous. Justement, les intéressés seront heureux d'apprendre que le poids du jeu vient d'être officialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One grâce au pré-téléchargement, déjà accessible dans certaines régions du monde. Et étonnamment, le jeu sera plus lourd sur les consoles de la précédente génération que de la nouvelle. Jugez plutôt :De plus, on apprend que la mise à jour Day One, obligatoire pour jouer en ligne et comprenant de multiples correctifs, pèsera tout de même entre 20 et 24GB. Quant aux détails de la version PC, c'est encore le grand mystère mais l'on devrait très bientôt être fixé.