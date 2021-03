Outriders : la démo est un carton, voici les chiffres en attendant la sortie

L'air de rien, Outriders commence à être un projet de longue date. Annoncé il y a deux ans, le titre de Square-Enix devait initialement sortir en fin d'année dernière avant d'être repoussé au 1er avril prochain : en attendant, l'éditeur se dote d'une communication agressive en bombardant la sphère internet de vidéos et a même déployé une démo gratuite, il y a deux semaines. Reprenant tout le chapitre introductif de l'aventure, celle-ci est déjà jouable en coopération online - on rappelle qu'Outriders est un TPS coop très inspiré de Gears of War - et semble visiblement être un joli succès : la firme japonaise vient tout juste de publier une infographie comportant quelques statistiques impressionnantes, preuve que sa nouvelle franchise pique la curiosité de nombreux joueurs.Ainsi, on notera que la démo a déjà été jouée pas moins de deux millions de personnes en deux semaines, réparties sur 9,5 millions d'heures de jeu au total (dont 254 par un seul et unique joueur) ; que 638 millions d'ennemis ont été abattus pour 35,6 billions de points de dégâts, ou encore que plus de 1000 personnes ont déjà créé plus de 10 personnages et que le temps moyen passé sur cette portion du soft est de quatre heures et vingt minutes.Il ne reste maintenant plus qu'à voir si l'engouement sera maintenu pour la sortie, prévue on le rappelle le 1er avril et sur une foule de plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. On verra bien.