Outriders : le prochain gros jeu de Square-Enix dispo day-one dans le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est assurément l'arme ultime de Microsoft, qui continue à investir massivement dans ce catalogue de plus en plus intéressant : aujourd'hui,Attendu de longue date, il s'agit notamment du nouveau jeu de PeopleCanFly, studio polonais connu pour avoir pondu Gears of War Judgment ou encore Bulletstorm : une démo est d'ailleurs disponible depuis plusieurs semaines et ses statistiques laissent prévoir un certain engouement de la part des joueurs.Un bel atout pour le Xbox Game Pass qui se dote là, day-one, d'un des plus gros titres de l'année. On rappelle que les gros jeux de Bethesda, qui vient récemment de se faire racheter par Microsoft, sont également compris dans la fameuse formule... sans compter tous les autres à venir.Sans ça, on rappelle qu'Outriders sortira également sur PS5, PS4 et PC en plus des Xbox Series X, S et Xbox One, comme vous vous en doutez.