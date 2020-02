Outriders : histoire, gameplay, customisation, le plein de vidéos musclées

Après plus de six mois de silence, Square Enix semble enfin décidé à parler franchement de l'un de ses prochains gros titres, Outriders. TPS bourrin aux gros airs de Gears of War - et pour cause, le jeu est développé par People Can Fly à qui l'on doit l'opus Judgement - ce défouloir sans retenue prend place sur la planète Enoch, dernier rempart de l'humanité aux composantes surnaturelles dévastatrices.Si le titre coop des auteurs polonais derrière Bulletstorm prendra la forme d'un shooter assez classique, il s'appuiera néanmoins sur des mécaniques de RPG et de loot : l'éditeur japonais vient justement de publier quatre vidéos explicatives pour mieux cerner son futur bébé, sur toutes ses facettes.Rappelons qu'Outriders sera un jeu cross-platorm, prévu sur PC, PS4, Xbox One mais aussi PS5 et Xbox Series X. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'y jouer plusieurs heures directement à Varsovie : on vous conseille donc d'aller un œil à notre preview, juste ici