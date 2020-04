No Man's Sky : l'exploration continue avec l'arrivée des méchas, le trailer

Toujours dans cette volonté incessante de faire évoluer No Man's Sky, Hello Games vient de lever le voile sur une toute nouvelle mise à jour baptisée "Exo Mech" : comme son nom l'indique, celle-ci intègre des méchas dans l'aventure, soit d'immenses robots qui permettront à votre avatar de vivre son périple un peu plus en sécurité.Ce nouvel exonerf est donc le Minotaure, un large et solide chevalier d'acier capable de protéger son pilote des atmosphères hostiles et des températures extrêmes. Il peut même glisser et se projeter dans les airs grâce à un puissant jetpack : on n'en demandait pas moins.L'update est d'ores et déjà disponible et s'offre même dans une première vidéo, que voici.