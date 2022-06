No Man's Sky arrive sur Nintendo Switch, voici la date et un nouveau trailer

Sorti en 2016 sur PC et PS4, No Man's Sky s'est ensuite adapté à d'autres supports par la suite. Sur Xbox One en 2018, puis s'est mis à jour sur les consoles next gen' PS5 et Xbox Series X en 2020 et atterrira finalement sur Nintendo Switch cette année, en 2022, le 7 octobre très précisément. C'est Bandai Namco Entertainment qui va d'ailleurs se charger de la commercialisation du jeu en Europe et dévoile à cette occasion un nouveau trailer, dédié entièrement à cette version Switch. Une belle opportunité pour mieux se rendre compte des graphismes, moins explosifs que les autres versions, ce qui n'a rien de bien surprenant quand on connaît le hardware de la machine de Nintendo. Si le downgrade visuel est réel, en revanche, côté contenu, cette version Switch profitera de tout le contenu paru après la sortie du jeu. Cela représente pas moins de 20 mises à jour majeures, d'autant que d'autres DLC arriveront par la suite. Que des bonnes nouvelles quoi.