No Man's Sky : un million de joueurs en plus, merci le Xbox Game Pass

Depuis son arrivée sur le Xbox Game Pass et Windows 10, No Man's Sky compte plus d'un million d'adeptes supplémentaires. C'est en effet ce que Sean Murray, l'homme fort de Hello Games, fait savoir par le biais du Xbox Wire . On aurait aimé que le bonhomme communique également sur le nombre d'exemplaires vendus, mais il se contente de rappeler que No Man's Sky est cross-play, et que la mise à jour "Desolation" est disponible depuis peu. Elle permet, entre autres, d'explorer des vaisseaux abandonnés dont certains sont peuplés de créatures peu accueillantes. Bien évidemment, les plus vaillants pourront repartir avec des récompenses.