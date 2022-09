No Man's Sky : la version Switch s'offre une nouvelle vidéo, les précommandes sont lancées

Nous sommes à un mois de la sortie de No Man's Sky sur Nintendo Switch et le studio Hello Games nous invite à découvrir une nouvelle vidéo de leur jeu. Evidemment, en basculant sur la console hybride de Nintendo, le jeu voit ses graphismes et sa résolution être downgradés. En revanche, coté contenu, tous les DLC sortis après la sortie initiale du jeu en 2016 seront intégrés à la cartouche, ou du moins via le cloud gaming. Cela représente pas moins de 20 mises à jour, qui donnera des heures et des heures de jeu supplémentaires. No Man's Sky arrivera le 7 octobre prochain, au prix fort de 60€ en revanche. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes pour celles et ceux qui veulent réserver dès maintenant leur exemplaire.