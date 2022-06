No Man's Sky aura droit à sa version sur PSVR 2, voici son trailer

Puisque le State of Play du 3 juin 2022 était aussi consacré aux jeux PSVR 2, Sony Interactive Entertainment en a profité pour annoncer l'arrivée de No Man's Sky pour son casque de réalité virtuelle deuxième génération. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agira d'une adaptation complète du jeu de Hello Games en VR, ou simplement une expérience adaptée. Les développeurs nous assurent que el jeu sur PSVR 2 repoussera les limites de ce qui avait été proposé en 2019 sur le premier casque de Sony. Tout a été visiblement repensé et retravaillé, des cockpits jusqu'au système des commandes des vaisseaux, en passant par les véhicules terrestres; l'interface utilisateur, la manipulation du terrain et les effets de distorsion. Hello Games promet plus de réalisme et d'interaction, notamment grâce aux nouvelles manettes du PSVR 2. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment, mais on peut se délecter de ce premier trailer.