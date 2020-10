No Man's Sky : les versions PS5 et Xbox Series X s'annoncent dans un trailer galactique, voici toutes les nouveautés

" Retour haptique : Du sentiment de satisfaction que procure le tir de votre lance-foudre, à la douce poussée d’un élément de construction qui se met en place dans un habitat spatial ou au clic ferme de la gâchette de votre vaisseau interstellaire, le retour haptique transporte le joueur dans un monde nouveau.

Du sentiment de satisfaction que procure le tir de votre lance-foudre, à la douce poussée d’un élément de construction qui se met en place dans un habitat spatial ou au clic ferme de la gâchette de votre vaisseau interstellaire, le retour haptique transporte le joueur dans un monde nouveau. Des mondes plus riches : La nouvelle génération de matériel permet à la génération procédurale de No Man’s Sky de créer des univers plus luxuriants, plus riches et plus densément peuplés qu’auparavant. Les surfaces des planètes présentent plus de détails, avec des milliers de graviers, de brins d’herbe et d’éléments de flore exotique qui apparaissent à l’écran.

La nouvelle génération de matériel permet à la génération procédurale de No Man’s Sky de créer des univers plus luxuriants, plus riches et plus densément peuplés qu’auparavant. Les surfaces des planètes présentent plus de détails, avec des milliers de graviers, de brins d’herbe et d’éléments de flore exotique qui apparaissent à l’écran. 32 joueurs en Multijoueur : Pour la toute première fois sur console, jusqu’à 32 joueurs peuvent unir leurs forces pour construire, survivre, combattre et explorer la galaxie ensemble.

Pour la toute première fois sur console, jusqu’à 32 joueurs peuvent unir leurs forces pour construire, survivre, combattre et explorer la galaxie ensemble. Système audio perfectionné : L’immersion a toujours été un élément-clé de No Man’s Sky. Grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5, les joueurs pourront s’imprégner de l’ambiance d’une planète aliène ou ressentir un vaisseau filer au-dessus de leur tête comme jamais auparavant (Plus d’informations concernant la technologie audio 3D de la PS5 ici.)

L’immersion a toujours été un élément-clé de No Man’s Sky. Grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5, les joueurs pourront s’imprégner de l’ambiance d’une planète aliène ou ressentir un vaisseau filer au-dessus de leur tête comme jamais auparavant (Plus d’informations concernant la technologie audio 3D de la PS5 ici.) 4K à 60 FPS : Sur PlayStation 5, les joueurs peuvent profiter de leur univers avec des détails toujours plus minutieux à des fréquences d’images/seconde plus élevées.

Sur PlayStation 5, les joueurs peuvent profiter de leur univers avec des détails toujours plus minutieux à des fréquences d’images/seconde plus élevées. Des visuels saisissants : Explorez des paysages extra-terrestres aux ombres améliorées, aux plus grandes distances de dessin, aux milliers d’objets supplémentaires apparaissant à l’écran et à l’éclairage et aux effets volumétriques retravaillés.

Explorez des paysages extra-terrestres aux ombres améliorées, aux plus grandes distances de dessin, aux milliers d’objets supplémentaires apparaissant à l’écran et à l’éclairage et aux effets volumétriques retravaillés. Construction à plus grande échelle : Les joueurs peuvent désormais collaborer pour bâtir d’immenses colonies, avec la capacité de construire et de rendre à l’écran des bases beaucoup plus vastes et complexes.

Les joueurs peuvent désormais collaborer pour bâtir d’immenses colonies, avec la capacité de construire et de rendre à l’écran des bases beaucoup plus vastes et complexes. Temps de chargement à grande vitesse : Explorez l’univers à la vitesse de la lumière avec des temps de chargement réduits de 5 à 10 fois. Sur PS5, vous pouvez passer d’un système solaire à un autre en un instant.

Explorez l’univers à la vitesse de la lumière avec des temps de chargement réduits de 5 à 10 fois. Sur PS5, vous pouvez passer d’un système solaire à un autre en un instant. Cross-play : Les explorateurs sur PS5 pourront rejoindre d’autres aventuriers sur toutes les autres plateformes, générations précédentes inclues.

Les explorateurs sur PS5 pourront rejoindre d’autres aventuriers sur toutes les autres plateformes, générations précédentes inclues. Mise à niveau de PS4 à PS5 : Les détenteurs de No Man’s Sky sur PlayStation 4 pourront mettre à niveau leur jeu pour en profiter sur PlayStation 5 à sa sortie sans coût supplémentaire, tout en partageant leur progression sur leur nouvelle console.

Les détenteurs de No Man’s Sky sur PlayStation 4 pourront mettre à niveau leur jeu pour en profiter sur PlayStation 5 à sa sortie sans coût supplémentaire, tout en partageant leur progression sur leur nouvelle console. PS VR : No Man’s Sky peut se jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5 grâce à la fonctionnalité de rétrocompatibilité.

No Man’s Sky peut se jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5 grâce à la fonctionnalité de rétrocompatibilité. Un jeu en constante évolution : Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour No Man’s Sky. No Man’s Sky Next Generation pourra être pré-chargé dès le jour de la sortie de la console, avec le contenu des mises à jour des quatre dernières années. Rejoignez-nous au pinacle de votre aventure."





Une sacrée bonne nouvelle, d'autant plus que, comme précisé dans la citation ci-dessus, le jeu sera offert sur PS5 à tous ceux le possédant déjà sur PS4 (et inversement pour la Xbox One et la Xbox Series X/S). Bref, on se donne rendez-vous à la sortie le 10 novembre du côté de Microsoft ou 19 novembre du côté de Sony et, d'ici là, délectez-vous donc de ce premier trailer voyageur.

Avis à tous les explorateurs chevronnés : No Man's Sky, l'épopée spatiale d'Hello Games sortie en 2016, vient tout juste d'annoncer son arrivée prochaine sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Bien entendu, il s'agira d'une mouture next-gen peaufinée, comprenant l'intégralité des énormes mises à jour publiées jusqu'à présent : non content de changer totalement la donne par rapport au contenu original, celles-ci seront en plus épaulées par une fioriture d'ajouts propres à cette mouture rutilante. Sean Murray, le fondateur du studio de développement, s'est justement attelée à une jolie présentation de cette nouvelle édition depuis PS Blog. Attention, il y a du texte.