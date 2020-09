No Man's Sky : vers géants, nouveaux mondes et climats, voici un trailer envoûtant pour la mise à jour Origins

Avec une rigueur et une attention impressionnante, Hello Games continue de fournir des updates ultra-conséquentes pour son No Man's Sky qui s'étoffe définitivement : aujourd'hui, l'heure est venue pour le titre de passer en 3.0 avec la mise à jour Origins, un gros morceau dans l'évolution du space opera renommé.Origins s'attardera donc sur la présence d'un algorithme retravaillé : concrètement, cela veut dire que de nouveaux mondes, de nouveaux climats et de nouvelles formes de vie - dont des vers de sable géants à la Dune - viendront étoffer considérablement l'univers du jeu. On parle là de montagnes encore plus grandes, de gouffres encore plus profonds, d'orages sidéraux, d'incendies titanesques, de météorites, de tornades, de nouveaux objets ou bien d'horizons climatiques aux paysages inédits. Le mode Photo a également été revu pour mettre en avant vos découvertes.Si l'on couple ça à toutes les précédentes updates, No Man's Sky devrait sans nul doute séduire les amateurs d'exploration et terriblement entretenir sa communauté.