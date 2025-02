No Man's Sky : encore une énorme mise à jour (qui rajoute des milliards d'étoiles) et c'est toujours gratuit

A l'heure où les éditeurs et les studios font payer le moindre bonus cosmétique, il est un studio qui continue de donner gratuitement du contenu à ses fans. Ce studio, c'est Hello Games qui vient de nous rencarder sur la nouvelle mise à jour, baptisée Worlds Part II (à ne pas confondre avec les Worlds Apart) et qui est disponible dès à présent. L'expérience de cette extension va se concentrer sur les fonds marins et l'équipe de Sean Murray n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'ils ont développé des outils pour que la physique de l'eau réagisse de façon naturelle et organique. Il est évoqué des ondulations lorsque les vaisseaux passent au-dessus de la surface, des creux qui apparaissent lorsqu'il pleut et la possibilité de créer des vagues quand on pateauge dedans. Hello Games en a profité pour retravaillé l'éclairage du jeu, avec plus de détails, un jeu de lumière plus abouti et une occlusion ambiante plus nette, et la lumière du soleil brillant à travers les feuilles et les métaux est sublime. Les ciels étoilés et les nuages sont reflétés sur l’eau des lacs et des océans.

En termes d'espaces, cette mise à jour rajoute aussi plein de choses, comme par exemple des milliards de nouvelles étoiles et planètes (merci la génération procédurale), qui garantissent de nouveaux terrains, de nouveaux biomes, une nouvelle faune et une nouvelle flore. Il est annoncé des montagnes gigantesques à escalader, des océans faisant des kilomètres de profondeur à découvrir, ainsi que des cavernes et des canyons à une échelle ahurissante. Le jeu est encore plus grand qu'avant, les dangers se sont multipliés et il y a même des catastrophes naturelles type tempêtes de gaz, pression de l’eau et d’autres anomalies qui rendent l'exploration pimentée. De quoi relancer l'intérêt autour du jeu.