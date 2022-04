No Man's Sky : Outlaws, la 19è mise à jour est dispo, voici la liste des ajouts

Voilà six ans que No Man's Sky chérit sa communauté et le studio Hello Games ne semble visiblement pas prêt à lâcher son jeu. Il faut dire que le jeu revient de loin, avec un lancement moqué en 2016 mais qui a su se faire pardonner depuis, puisque le jeu se fait respecter par tout le monde aujourd'hui. D'ailleurs, la 19ème mise à jour, intitulée "Outlaws", est désormais disponible et arrive avec son lot de nouveautés et d'ajouts non négligeables. On sait par exemple qu'il y aura de la contrebande, des combats spatiaux améliorés, un escadron qu’il vous faudra recruter, une nouvelle expédition, ainsi que l’arrivée d’un tout nouveau vaisseau, une première dans No Man’s Sky depuis le Vaisseau vivant d’il y a deux ans. Avec l'arrivée des pirates, les joueurs aura un choix crucial à faire : rejoindre la piraterie en tant que renégats et devenir un malfrat, ou leur tenir tête, sachant qu'il est désormais possible de recruter sa propre escadrille de pilotes. Quant au nouveau vaisseau, il se distingue par ses voiles et son moteur uniques alimentés à l’énergie solaire, dont la vitesse semble poussée à son maximum. Son nom ? Le Classe Solaire. Allez, on vous laisse avec le trailer qui résume bien tout cela.