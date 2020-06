No Man's Sky : le cross-play annoncé pour demain, le jeu débarque aussi dans le Xbox Game Pass

Maintenant que No Man's Sky s'est considérablement enrichi grâce à de nombreuses extensions et stabilisé avec encore plus de mises à jour, on peut dire qu'il a désormais bonne mine : pour autant, Hello Games ne comptait pas s'arrêter là et vient tout juste d'annoncer l'arrivée du... cross-play ! Cette fonctionnalité réjouissante permettra ainsi à toutes les personnes sur PC, PlayStation 4 et Xbox One de jouer ensemble et, encore mieux, cette feature sera disponible dès demain. Plutôt chouette, non ?Au passage, le studio en a profité pour préciser son annonce du mois dernier : No Man's Sky arrivera demain également au sein du Xbox Game Pass, et cela comprend aussi bien les versions PC que Xbox One. Une autre bien bonne nouvelle qui risque d'élargir considérablement la communauté.