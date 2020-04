Nintendo Switch Online : le service gratuit pendant 7 jours, une offre qu'on ne peut pas refuser

7 jours de jeu en ligne, + de 70 classiques #NES et #SuperNES et bien d'autres choses vous attendent avec l'essai gratuit de #NintendoSwitchOnline, valable même si vous l'avez déjà utilisé ! Rendez-vous dès maintenant sur l'eShop pour en profiter. pic.twitter.com/fPEIdljbu9 — Nintendo France (@NintendoFrance) 29 avril 2020

Tandis que Sony vient d'appliquer nombre de promotions sur des hits japonais et que la Fnac solde une tonne d'exclus PS4 , Nintendo lui aussi compte bien se faire entendre par le biais d'une offre à ne pas manquer : sept jours complètement gratuits de son service internet Nintendo Switch Online, habituellement tarifé 3,99 euros le mois.Cet accès temporaire et offert de bon cœur implique le jeu en ligne mais aussi la disponibilité de plus de soixante-dix titres NES et SNES, la mise de sauvegardes dans le cloud et l'accès à l'application smartphone. Un cadeau qui coïncide avec une toute nouvelle démo gratuite de Splatoon 2 que l'on vous détaille ici . Elle est pas belle, la vie ?