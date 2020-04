PS4 : plein de jeux japonais en soldes, c'est le moment de craquer

RESIDENT EVIL

▢

▢

DEVIL MAY CRY

FINAL FANTASY

YAKUZA

DRAGON BALL

DARK SOULS

MAIS AUSSI...

Il y a encore quelques jours, on apprenait que la Fnac appliquait une série de promotions généreuses sur un tas d'exclusivités PS4 : c'est désormais au tour de Sony lui-même de s'atteler à des soldes en bonne et due forme avec, cette fois-ci, des dizaines de hits japonais dans le viseur.Parce que le Pays du Soleil Levant reste l'un des berceaux emblématiques du Dixième Art, nombre de ses licences phares se voient alors proposées à des prix réduits : Capcom, Sega, Square Enix, FromSoftware et l'on en passe, il y en a pour tous les goûts et l'on vous conseille vivement de jeter un œil à la liste suivante.La liste intégrale de tous les jeux (et bonus) concernés est accessible ici 4,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)4,49 euros (contre 14,99 euros auparavant)24,99 euros (contre 49,99 euros auparavant)4,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)7,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)24,99 euros (contre 49,99 euros auparavant)21,99 euros (contre 44,99 euros auparavant)14,99 euros (contre 29,99 euros auparavant)7,99 euros (contre 24,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 39,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)7,99 euros (contre 15,99 euros auparavant)10,49 euros (contre 20,99 euros auparavant)14,99 euros (contre 29,99 euros auparavant)17,49 euros (contre 34,99 euros auparavant)24,99 euros (contre 49,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)14,99 euros (contre 29,99 euros auparavant)19,99 euros (contre 24,99 euros auparavant)19,99 euros (contre 24,99 euros auparavant)14,99 euros (contre 29,99 euros auparavant)17,99 euros (contre 89,99 euros auparavant)8,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)14,99 euros (contre 69,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 24,99 euros auparavant)25,19 euros (contre 69,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)24,99 euros (contre 39,99 euros auparavant)9,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)24,99 euros (contre 69,99 euros auparavant)7,99 euros (contre 19,99 euros auparavant)29,99 euros (contre 59,99 euros auparavant)23,99 euros (contre 29,99 euros auparavant)19,99 euros (contre 69,99 euros auparavant)