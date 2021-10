Nintendo Switch OLED : faut-il vraiment l'acheter ? Notre verdict + unboxing + comparatif

Sortie le vendredi 8 octobre 2021, en même temps que Metroid Dread, la Nintendo Switch OLED est donc le nouveau modèle de la console hybride de Nintendo. Contrairement aux rumeurs lancées par certains insiders et médias importants tels que Bloomberg, cette machine "nouvelle génération" n'arrive pas sur le marché avec plus de puissance et la possibilité de faire tourner des jeux en 4K. D'ailleurs, si Bloomberg continue de persister, Nintendo a tenu cette fois-ci à démentir ces rumeurs qu'ils estiment infondées et tendent à nuire à son business. En attendant, cette Switch OLED pose de nombreuses questions, puisqu'elle n'a de nouveau son écran utilisant la technologie OLED, celle qui faisait déjà la beauté de la PS Vita il y a maintenant 10 ans. Bien sûr, Nintendo a prévu d'autres ajouts, parfois mineurs, parfois importants. L'écran s'est agrandi, la béquille est mieux pensée, un port LAN RJ-45 a été ajouté (alléluia !) et les Joy-Con ont été améliorés. Mais est-ce que le souci du Joy-Con Drift a été réglé ? Pas vraiment... Tout cela, on vous l'explique dans notre vidéo où tout est compilé : unboxing, descriptif et comparatif avec la première Nintendo Switch.Please enjoy !