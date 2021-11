MultiVersus : Warner officialise le jeu avec un gros trailer, les leaks avaient encore raison

L'info cicrulait depuis un mois maintenant : Warner Bros Games était en train de préparer un jeu de baston dans la même veine que le Super Smash Bros de Nintendo. Répondant au nom de MultiVersus, il était dit qu'il allait réunir tout un éventail de personnages issus des licences de la firme américaine. Fin des rumeurs et des leaks, Warner vient d'officialiser le jeu à travers un communiqué de presse bien garni et une vidéo de présentation dans laquelle Tony Hyunh, game directir sur le jeu mais aussi co-fondateur du studio Player First Games, présente son jeu. La particularité de ce titre, c'est qu'il permettra d'incarner un roster éclectique, allant de Batman à Gandalf, tout en passant par Bugs Bunny, Harley Quinn, Sammy (Scooby-Doo), Superman, Wonder Woman, Arya Stark (Game of Thrones), Tom et Jerry, Jake le Chien et Finn l’humain (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe).

Chacun de ces combattants dispose de sa palette de mouvements et d'attaques pour pouvoir combattre dans des arènes fermées où l'on peut se faire éjecter à tout moment. Bien sûr, on retrouvera des niveaux emblématiques inspirés des univers de chaque licence, sans oublier plein de modes de jeu pour s'amuser à plusieurs. On sait déjà qu'il y aura du 1v1, du 2v2, et un mode free-for-all à 4 joueurs où un seul combattant pourra sortir vainqueur. La sortie de MultiVersus est prévue pour une sortie mondiale en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC avec prise en charge du cross-play. La préinscription pour les prochains tests est disponible dès maintenant sur MultiVersus.com.