Multiversus : les Super Nanas débarquent dans le jeu et se battent en trio, la preuve en vidéo

peuvent également prendre à tour de rôle la place de leader pour utiliser leurs propres mouvements spéciaux. La vidéo donne aussi un premier aperçu de leurs variantes version garçon, en mode

la

Le nombre de joueurs autour de Multiversus a peut-être drastiquement chuté depuis le mois de juin, Warner Bros Games et le studio Player First Games continue de régaler la communauté avec de nouveaux combattants. Et en l'occurrence, il faut ajouter le pluriel et le féminin, puisqu'il s'agit des Super Nanas, une série animée de la fin des années 90 qui mettait en scène Belle, Rebelle et Bulle. Ce trio fonctionne comme tel et c'est ainsi que les développeurs ont décidé de les utiliser, qu'elles agissent comme une personne à part entière. Le moindre coup de poing ou coup de pied se fait à trois en simultané et les grosses attaques idem. Mais ellesSales Petits Mecs. Elles seront disponibles le 17 septembe prochain, en même temps que Nubia, un autre personnage issu de l'univers Wonder Woman et que le grand public ne connaît absolument pas. Enfin, sachez queSaison 3 ajoutera la nouvelle carte L'apparition de Minuit , permettant aux joueurs de se battre dans le décor du cinéma inspiré du film Gremlins (1984). Pas mal non ?