Wonder Woman : Warner Bros annule le jeu après 5 ans de dév, fait fermer Monolith Productions + 2 autres studios...

C'est un puissant coup de massue qui vient de nous heurter la nuque : Warner Bros Games aurait pris la décision d'annuler le jeu Wonder Woman après 5 ans de développement et 100 millions de dollars déjà dépensés, de fermer son studio aux commandes du projet, le talentueux Monolith Productions, mais aussi deux autres studios que sont Player First Games (Multiversus) et WB San Diego. Des informations qui proviennent de Jason Schreier pour Bloomberg et qui ont été confirmés par Warner Bros Games quelques heures après à travers un communiqué de presse envoyé à Kotaku. Inutile donc d'utiliser le conditionnel et les pincettes de rigueur, tout est donc véridique.L'enquête de Jason Schreier indique que ces fermetures réflètent une stratégie de repli sur "des licences majeures telles que Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC Comics, principalement Batman". Dans un mail interne que Jason Schreier est parvenu à obtenir, le responsable des jeux et du streaming de Warner Bros., JB Perrette, a déclaré que "trop" de sorties récentes ont "vraiment raté leur cible". "Nous devons apporter des changements substantiels à notre portefeuille/structure d'équipe si nous voulons engager les ressources nécessaires pour revenir à une stratégie de franchises moins nombreuses mais plus grandes", a-t-il déclaré. Face à cette annonce qui a d'ailleurs été très mal accueillie par la communauté des joueurs, Warner Bros a donc envoyé son communiqué auprès de Kotaku :

"Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements autour de la création des meilleurs jeux possibles avec nos franchises clés : Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones. Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Il s’agit d’un changement stratégique de direction et non d’un reflet de ces équipes ou du talent qui les compose.





Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n’ira pas de l’avant. Notre espoir était d’offrir aux joueurs et aux fans la meilleure expérience possible pour le personnage emblématique, et malheureusement, cela n’est plus possible dans le cadre de nos priorités stratégiques. Il s’agit d’une autre décision difficile, car nous reconnaissons l’histoire légendaire de Monolith en matière d’expériences épiques pour les fans à travers des jeux incroyables. Nous admirons grandement la passion des trois équipes et remercions chaque employé pour sa contribution.





Aussi difficile que soit la situation actuelle, nous restons concentrés et enthousiastes à l'idée de recommencer à produire des jeux de haute qualité pour nos fans passionnés et développés par nos studios de classe mondiale et de ramener notre activité de jeux à la rentabilité et à la croissance en 2025 et au-delà."



Diffile pour certains joueurs de voir un studio aussi talentueux que Monolith Productions être supprimé comme ça du jour au lendemain, alors que l'entreprise venait de fêter ses 30 ans d'existence. Un studio qui a quand même accouché de titres phares comme la licence Shadow of Mordor et son système de Nemesis incroyable et verrouillé par un brevet imposé par Warner Bros Games, la licence FEAR, les deux jeux d'horreur Condemned et bien sûr No One Live Forever. C'est donc un sentiment de gâchis qui ressort de ces décisions et qui prouve que Warner Bros, qu'il s'agisse de sa division cinéma/séries ou celle du jeu vidéo est capable de mettre à la poubelle des projets qui ont quand même plus de 5 ans de production, à l'image de ce qui a été fait avec la série Batgirl, complètement terminée avant qu'elle ne soit purement et simplement annulée.









La fermeture du studio Player First Games intervient après l'annulation de son premier jeu Multiversus, qui n'a pas su se relever de son année de mise en jachère et quelques mois seulement après que Warner Bros. Games ait acquis le studio en juillet 2024. Enfin, WB San Diego a été fondé en 2019 et s'est principalement concentré sur les jeux mobiles et gratuits et sa fermeture n'aura pas permis de voir le moindre de leurs jeux. Ces mauvaises nouvelles supplémentaires interviennent quelques semaines seulement après l’annonce du départ de l’actuel président de Warner Bros. Interactive, David Haddad, après 12 ans passés au sein de l'entreprise. Clairement pas un dirigeant qui aura du faire de bons choix durant son mandat...