L'Ombre du Mordor / L'Ombre de la Guerre : le système de Nemesis a été breveté par Warner Bros Games

Il y a quelques semaines, lors de l'émission LeDébat diffusée sur la chaîne LeStream sur Twitch , il nous avait été demandé quel était selon nous la meilleure adaptation d'un film en jeu vidéo. Sans hésitation, nous avions choisi la série La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et surtout sa suite La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre. Parmi les éléments de gameplay particulièrement ingénieux que nous avions soulevés, il y avait ce fameux système de Nemesis, qui permettait à n'importe quel ennemi d'être non seulement doté d'une IA affutée, mais aussi de pouvoir évoluer si jamais ce dernier parvenait à tuer Talion. Un orc est en effet de voir son arbre de compétences grandir comme son statut au sein de son clan, tout en gardant en mémoire l'affrontement qui a eu lieu au préalable.Nous évoquions dans cette émission qu'il était dommage qu'aucun autre studio ne réutilise ce système pourtant ingénieux. La raison est en réalité très simple : Warner Bros Games a tout simplement breveté ce système de Nemesis comme l'évoque la chaîne YouTube Game Maker's Toolkit, lors d'une vidéo où il explique la genèse de cette série sous-côtée . Des rumeurs avaient été évoquées sur une réutilisation du système dans un jeu Batman ou Harry Potter il y a quelques années, mais rien ne s'est concrétisé. Voilà donc la raison pour laquelle aucun autre éditeur ou studio ne s'est permis de reprendre ce système bien pensé, et l'affaire entre SEGA et Fox Interactive qui avait totalement plagié le concept de Crazy Taxi avec The Simpsons : Road Rage est encore bien frais dans la tête des éditeurs. Il y a bien eu quelques éléments repris ici et là, comme le mode Mercenary dans Assassin's Creed Odyssey, et le fait de pouvoir jouer avec n'importe quel PNJ dans Watch Dogs Legion. Mais rien qui n'a la profondeur du système de Nemesis de L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre, qui avait aussi un impact dans l'histoire et la progression. Warner Bros Games sait parfaitement l'importance de son système qu'il est prêt à tout pour le protéger.