La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor : les serveurs ont été coupés, voici ce qui ne fonctionne plus

Cela fait désormais 6 ans que La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor est sorti sur PC et consoles. Depuis, un deuxième épisode répondant au nom de La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre est sorti en 2017. C'est justement du premier opus dont il est question, puisque nous venons d'apprendre que les serveurs de ce dernier ont purement et simplement été coupés, et ce depuis le 12 janvier dernier. Warner Bros Games a quand même tenu au courant les joueurs de cette décision à travers un post sur la page support du jeu, expliquant des changements dans leur réseau. Depuis cette coupure, de nombreuses fonctionnalités ne sont plus accessibles, comme le Nemesis Forge, les missions Vendetta ou les leaderboards qui ne évidemment plus en ligne. On apprend en revanche que les runes épiques "Gravewalker" et "Orc Hunter" sonbt définitivement remis aux joueurs puisqu'il fallait se connecter au WBPlay pour les obtenir. Une bien triste nouvelle en effet.