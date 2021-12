Wonder Woman : un open world par les créateurs de Shadow of War qui va reprendre le système de Nemesis

avec leurs ennemis et leurs alliés, avec en prime un système de classe et d'évolution qui permettra à l'I.A. de progresser sur le plan physique et via des compétences.



« Chez Monolith Productions, nous croyons au pouvoir de la narration dirigée par les joueurs pour unir les personnes. Les histoires que nos joueurs partagent nous inspirent chaque jour, et nous sommes honorés de transporter ces derniers à travers un voyage personnel unique, guidé par les valeurs incarnées par Wonder Woman » , a déclaré David Hewitt, Vice-Président, Studio Head chez Monolith Productions. "Le système Nemesis a élevé le niveau de la narration définie par les joueurs, et nous sommes ravis de faire avancer le genre du monde ouvert en combinant une action de pointe à des récits inventifs afin de créer un jeu Wonder Woman auquel tout le monde voudra jouer."



On rappelle que le système de Nemesis a été breveté par Monolith Productions et Warner Bros Games en début d'année, ce qui explique qu'il est réutilisé dans ce Wonder Woman qui s'annonce prometteur.





La soirée des Game Awards aura été pleine de surprises, c'est une certitude. Parmi les jeux qui ont été annoncés et qui n'ont pas fait l'objet de leak, il y a ce Wonder Woman que personne n'a vu venir et qui est pourtant développé par un grand studio. Warner Bros Games a en effet mandaté Monolith Productions (l'autre, pas le Software) pour donner vie à la plus célèbre des Amazones. Connu pour avoir enfanté des jeux tels que No One Lives Forever, F.E.A.R., Condamned (1 et 2) et les deux jeux Le Seigneur des Anneaux Shadow of Mordor et Shadow of War, Monolith Productions promet une aventure solo en open world et qui proposera une histoire complètement originale. Le joueur incarnera Diana de Themyscira qui devra unifier le peuple Amazone aux Humains dans un monde moderne. Côté gameplay, on ne sait pas grand-chose si ce n'est que le jeu réutilisera le système de Nemesis de Shadow of Mordor et Shadow of War pour que les joueurs puissent tisser des liens profonds