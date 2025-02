Wonder Woman : développement rebooté, 100 millions de dollars déjà dépensés, le jeu est en péril

Annoncé fin 2021 lors de la cérémonie des Game Awards, le jeu Wonder Woman serait en péril si l'on en croit les indiscrétions de Bloomberg et de son journaliste Jason Schreier. Son enquête au sein de l'éditeur Warner Bros Games a permis d'avoir des nouvelles sur de nombreux projets, comme le prochain jeu Batman solo narratif qui a été confié à Rocksteady après la débâcle Suicide Squad. Mais en fouinant dans les dossiers Schreier a aussi obtenu des informations de taille sur le jeu Wonder Woman que tout le monde a oublié, ne nous voilons pas la face. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet (et souhaitant garder l'anonymat) et qui se sont confiées auprès de Bloomberg, le développement du jeu a été rebooté totalement en 2024, avec en plus un changement de game director.







Le projet peine visiblement à trouver sa ligne directrice et plus de 100 millions de dollars ont déjà été dépensés. Le célèbre système Nemesis que Warner Bros Games a protégé par un brevet pour éviter que d'autres studios ne repique cette géniale idée était inclus dans le jeu, avec une Wonder Woman capable de se lier d'amitié avec des ennemis, mais cette idée aurait été abandonnée depuis pour se diriger vers un jeu d'action-aventure plus classique. Aujourd'hui, selon des personnes qui sont proches du dossier, le sort du jeu reste incertain, notamment en raison des difficultés liées aux changements de direction au sein du studio Monolith et des problèmes liés à la technologie du jeu. Cela fait maintenant 7 ans que le studio n'a pas sorti de nouveau jeu et leur destinée ressemble énormément à celui de Rocksteady, qui a fini par se planter avec leur jeu Suicide Squad, imposé par Warner Bros Games.