Multiversus : la version définitive enfin de retour après un an de pause, le moteur 3D a été changé

Player First Games annonçait le retrait de son jeu

Tony Huynh, Directeur du jeu et co-fondateur de Player First Games, annonce donc le retou définitif de MultiVersus pour le 28 mai 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One, et PC via Steam et Epic Games Store, le tout bénéficiant du cross-play et cross-progression. Cette pause de 1 an et demi (au moment de la sortie en mai prochain) a permis aux développeurs de refaire le jeu entièrement, de changer de moteur en passant sur l'Unreal Engine 5, d'ajouter de nouveaux modes de jeu et de procéder à des réajustements dans le gameplay. Ce sera donc l'occasion de retester le jeu à nouveau le moment venu.





Il y a un, quasiment jour pour jour, le studioMultiVersus. Une pause nécessaire pour terminer le développement du jeu, puisque ses premiers moments de vie étaient basés sur une version Early Access. L'occasion de voir à quel point le public a été réceptif voire même conquis, ce qui a conforté le studio à aller plus loin et se donner le temps de finir leur jeu avec la qualité qu'il mérite. Dans un message vidéo,