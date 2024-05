Multiversus : le Joker arrive au roster, c'est Mark Hamill qui le double, première vidéo

Après une pause d'une année complète, le jeu Multiversus prépare son grand retour et Warner Bros Games espère bien attirer les premiers joueurs, comme de nouveaux. L'occasion d'apprendre qu'un nouveau personnage fera ses débuts, dès le 28 mai prochain, à savoir le Joker, l'ennemi juré de Batman, qui apparaît avec ses traits bien cartoon. Petite surprise en revanche, c'est le comédien Mark Hamill qui incarnera le personnage vocalement, lui qui avait déjà doublé le personnage à de nombreuses reprises, notamment dans la série Batman Arkham.Joker rejoint donc les rangs d'un jeu de baston qui se veut grand public et donc accessible, et qui sera aux côtés de Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l'humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), ainsi qu'une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne.